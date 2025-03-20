В Новосибирской области изъяли 56 поддельных купюр на 216 200 рублей

В Новосибирской области в 2024 году из финансовых организаций было изъято 56 поддельных купюр на общую сумму 216 200 рублей.

Большинство фальшивок составляют банкноты номиналом 5000 рублей — 40 экземпляров. Также были изъяты 12 купюр номиналом 1000 рублей, 2 купюры по 2000 рублей и 2 по 100 рублей. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Тенденция подделывания крупных номиналов была зафиксирована и в 2023 году. Тогда из оборота было изъято 39 поддельных купюр номиналом 5000 рублей и 23 купюры номиналом 1000 рублей.

По сравнению с 2023 годом количество фальшивок в 2024 году снизилось на 16,4% — с 67 до 56 экземпляров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что названы самые дорогие продукты в магазинах Новосибирска.