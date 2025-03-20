В Новосибирской области стартовала акция «Часовой у Знамени Победы»

«По инициативе Президента России этот год объявлен годом 80-летия Победы, и акция «Часовой у Знамени Победы» приурочена к этой знаменательной дате. В рамках мероприятия лучшие ученики школ, которые проявили себя в учебе, внеурочных мероприятиях, дополнительных занятиях, удостаиваются права нести почетную вахту у копий Знамени Победы. При этом ребята борются за звание лучшего, сохраняя и тренируя историческую память. Это способ не просто изучить материал, но и почувствовать себя на месте тех великих людей, национальных героев, наследниками которых являются наши дети. В Великой Победе сосредоточены смысл и идея российского государства, наших особенностей взаимоотношения с другими странами, наша русская идентичность. Надеюсь, у нас получится воспитать наследников Великой Победы», – подчеркнула Мария Жафярова.



В старте мероприятий приняли участие ветераны Вооруженных Сил и боевых действий – они торжественно передали копии Знамен юнармейцам из 18 районов области.

Как прокомментировал председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин, организаторы рассчитывают на то, что все учащиеся проникнутся духом Победы, которую ковали их прадеды.



Акция пройдет с 1 апреля по 15 мая 2025 года в образовательных организациях Новосибирской области. Лучшие ученики – отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад на знание истории, активисты юнармейских отрядов и школьных музеев – будут нести Вахту. Кроме того, школьники примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы – уроках мужества, экскурсиях в школьные музеи, тематических викторинах и соревнованиях. В каждом муниципальном районе и городском округе будет определено три школы-победителя, наиболее активно участвовавшие в мероприятиях акции – в них копии Знамен Победы будут оставлены на вечное хранение.



Главная цель акции «Часовой у Знамени Победы» – популяризация государственных реликвий России, формирование уважения к государственным символам у молодежи, воспитание патриотизма и сохранения исторической памяти о славных страницах истории Великой Отечественной войны, выявление эффективных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей.



Организаторами акции являются министерства образования и региональной политики Новосибирской области, департамент молодежной политики региона, а также Новосибирский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».