В России пройдет благотворительная распродажа одежды

В России состоится благотворительный sample sale, в рамках которого будет представлено около 170 единиц одежды. Половина средств, полученных от продажи вещей, направят в фонд «Второе дыхание», занимающийся развитием культуры осознанного потребления и переработкой текстильных отходов.

Акция пройдет на платформе Авито. В распродаже примут участие различные модели мужской и женской одежды, включая пиджаки, платья, джемперы и верхнюю одежду.

По данным «Российского экологического оператора», в стране ежегодно образуется около 2,3 млн тонн текстильных отходов, что составляет примерно 5% от общего объема бытового мусора. В компании, организующей акцию, отмечают, что использование натуральных материалов, таких как хлопок и лен, помогает сократить негативное воздействие на окружающую среду. Подобные инициативы способствуют возвращению одежды в экономический оборот и поддержке ответственного потребления.

По словам Никиты Захарова, руководителя бизнес-направления Fashion в Авито, благотворительные распродажи становятся все более востребованными среди покупателей. Они позволяют не только приобрести одежду, но и поддержать экологические инициативы.