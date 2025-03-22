Новосибирский врач Пятибратова рассказала о заболеваемости туберкулёзом среди детей

За последний год заболеваемость туберкулёзом в Новосибирской области снизилась на 6,7%, при этом особенно заметное снижение отмечается среди детей. Такие данные озвучила главный внештатный фтизиатр регионального Минздрава, главный врач Новосибирской областной клинической туберкулёзной больницы Анна Пятибратова в пресс-центре ТАСС.

Традиционно уровень заболеваемости в регионе остаётся выше среднероссийского, однако власти планируют продолжить сокращение показателя. Согласно разработанной дорожной карте, к 2027 году заболеваемость туберкулёзом в области должны снизить ещё на 14%.

«Мы наблюдаем снижение как заболеваемости, так и смертности от туберкулёза. За год число заболевших сократилось почти на 7%, а смертность — на 9%», — сообщила Пятибратова.

Особенно позитивная динамика наблюдается среди детей и подростков. В возрастной группе до 14 лет заболеваемость снизилась на 21%, среди подростков 15–17 лет — на 16,4%. Сейчас показатель среди детей составляет 9,3 случая на 100 тысяч детского населения (против 11,8 в прошлом году), среди подростков — 23,6 на 100 тысяч (ранее — 28,3).

Однако, несмотря на положительную тенденцию, остаётся ряд серьёзных проблем. Врачи отмечают высокий уровень сочетанной патологии туберкулёза и ВИЧ: каждый третий пациент страдает обеими инфекциями. Также более 44% впервые выявленных больных имеют множественную лекарственную устойчивость микобактерий, что затрудняет лечение.