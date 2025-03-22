Новосибирцам рассказали, где найти данные о фронтовиках Великой Отечественной войны

Узнать информацию о боевом пути родственников и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны стало значительно проще. Министерство обороны России ежегодно рассекречивает и публикует множество документов, карт и сведений о подвигах фронтовиков.

Сложности при отслеживании боевого пути связаны с потерей или некорректным оформлением документов в годы войны. Часто встречаются ошибки в именах, фамилиях и датах рождения, а также проблемы с документами, написанными простым карандашом, который со временем стирался.

Сегодня благодаря развитию технологий и работе, проделанной Министерством обороны и энтузиастами, для поиска данных о пропавших родственниках достаточно доступа к интернету. В сети доступны различные ресурсы, которые содержат информацию о фронтовиках, их судьбе, наградах и полезные советы по поиску в базах данных и архивах.

В Новосибирской области доступны следующие организации для получения информации:

1. Военный комиссариат Новосибирской области Адрес: Новосибирск, ул. Советская, 4-а

Телефон: +7 (383) 223 97 14

Помогают с данными о призыве и обращением к архивам Минобороны.

2. Мемориал Славы новосибирцев

Сайт: slava-sibiryakam.ru

Электронный архив данных об ушедших на фронт, госпитальных пациентах, эвакуированных, тружениках тыла.

3. Новосибирская книга памяти

Сайт: sibmemorial.ru

Архив данных о тех, кто не вернулся с фронта, погибших в лагерях смерти, награждённых.

4. Справочник «Электронная Сибирь»

Сайт: elib.ngonb.ru/jspui

Данные о участниках боевых действий и местах их захоронений.

5. Государственный архив Новосибирской области

Адрес: Новосибирск, ул. Свердлова, 16

Телефон: +7 (383) 223 53 01

Сайт: archive.nso.ru