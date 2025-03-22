Смертельное ДТП и шесть пожаров за сутки: главные новости Новосибирской области за 22 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 22 марта.

За сутки в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения потушили 6 пожаров и ликвидировали последствия 8 ДТП. Одним из крупных происшествий стал пожар в гараже на улице Объединения. Вечером загорелись вещи и мусор на площади 6 квадратных метров.

22 марта, около 09:00, в Советском районе города Новосибирска произошло ДТП, в котором один человек погиб. По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», выехал на полосу встречного движения у дома №28 по улице Русская, где столкнулся с автомобилем «Джаг», за рулем которого находился водитель 1976 года рождения.

В ЛДС «Сибирь» состоялся хоккейный турнир среди команд государственных органов и исполнительной власти Новосибирской области. Соревнования приурочили к 214-летию со дня образования Росгвардии.

В Новосибирском областном суде обсудили проблемы формирования списков присяжных заседателей. Как сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента, основная трудность — низкая явка кандидатов.