Сотни новосибирцев вышли на митинг против закона об умерщвлении животных

В Новосибирске в субботу, 22 марта, проходит согласованный мэрией митинг против поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». По оценкам корреспондента BFM-Новосибирск, на площади Пименова собрались несколько сотен человек. Среди участников – не только жители города, но и люди из близлежащих населённых пунктов, включая Линёво и Искитим.

Зоозащитники протестуют против законопроекта № 853484-8, внесённого в Госдуму 28 февраля — спустя несколько дней после трагедии в Ставропольском крае, где в результате нападения собак погиб ребёнок. Документ предлагает изменить правила работы с бездомными животными, передав регионам право устанавливать предельный срок содержания таких животных в приютах. По истечении этого срока их могут подвергнуть эвтаназии, тогда как сейчас отловленных животных стерилизуют, лечат и выпускают обратно, если не удаётся найти им хозяев.

Противники инициативы считают, что такие меры приведут к массовому убийству животных и не решат проблему бездомных собак и кошек.

Юристы также критикуют законопроект. По словам Светланы Слесаревой, представителя группы «Егоров и партнеры» и члена общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Защита животного мира», документ противоречит ряду статей Конституции и игнорирует поручения президента. Она отмечает, что его подготовили «на эмоциях», из-за чего в нём есть юридические неточности.