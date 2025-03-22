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общество

Террористу «Крокуса» из Новосибирска Мирзоеву* приказали расстрелять полицию

Фото: Дарья Лапина / Сиб.фм

Организаторы теракта хотели, чтобы террористы вступили в перестрелку с силовиками.

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» приказали его исполнителям оставаться в здании и вступить в бой с правоохранительными органами, однако они не выполнили этот указ и скрылись. Об этом сообщил РИА Новости адвокат ранее проживавшего в Новосибирске обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.

По его словам, у нападавших возникли заминки в обращении с оружием, а их боезапас был фактически исчерпан.

Сегодня Московский городской суд продлил арест Мирзоеву* и еще троим предполагаемым исполнителям теракта до 22 мая.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

Далерджон Мирзоев* — признан экстремистом и террористом в России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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