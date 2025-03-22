В Новосибирске определили места, где нельзя ездить на электросамокатах

Мэрия Новосибирска утвердила новые правила для электросамокатов. В некоторых местах их использование ограничат или запретят.

Сейчас проект постановления проходит процедуру согласования. После подписания мэром города документ установит требования для кикшеринговых компаний. Операторы поддержали инициативу, а также рассматривается возможность заключения соглашения с городом, как в предыдущие годы.

Согласно разработанным правилам, размещение электросамокатов возможно только при наличии соответствующих разрешений. Кроме того, вводятся ограничения скорости:

• до 20 км/ч на велосипедных дорожках,

• до 15 км/ч в парках,

• до 10 км/ч на улицах с интенсивным движением и возле учебных заведений,

• до 5 км/ч в жилых зонах.

Скоростные ограничения будут действовать на Красном проспекте, улицах Ленина, Депутатской, Орджоникидзе, Дуси Ковальчук, Ильича, площади Ленина и других оживлённых участках города.

Также запрещено движение электросамокатов вблизи мемориальных комплексов, включая территорию Монумента Славы и Сквера Славы.

По данным опроса мэрии, 74 % новосибирцев испытывают неудобства от электросамокатов в пешеходных зонах, а 52 % выступают против их передвижения в парках наравне с пешеходами.