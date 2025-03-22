В Новосибирской области в феврале выдано 788 ипотечных кредитов

Общий объём выданных в феврале ипотечных займов на 51% превысил январские показатели.

По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), в феврале 2025 года банки в Новосибирской области выдали жителям 788 ипотечных кредитов. Об этом сообщает портал Infopro54.

Общий объём ипотечного кредитования за месяц составил 3,3 млрд рублей. Это на 51% больше, чем в январе (2 млрд рублей).

Средний размер ипотечного кредита в регионе вырос на 1% по сравнению с январём и составил 3,84 млн рублей. Средний срок кредитования – 256 месяцев (21 год и 3 месяца).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области возникли сложности с набором присяжных.