В Новосибирской области возникли сложности с набором присяжных

В Новосибирском областном суде обсудили проблемы формирования списков присяжных заседателей. Как сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента, основная трудность — низкая явка кандидатов.

По словам председателя Облсуда Людмилы Симанчевой, с 2018 года 72% районных и городских судов в регионе рассматривали уголовные дела с участием присяжных. Однако набрать коллегию часто сложно: из 600 приглашённых до суда доходят всего 4–5 человек. В некоторых случаях формирование коллегии затягивалось на год, а процесс удавалось завершить только с восьмой попытки.

Представители органов исполнительной власти отметили, что работа по составлению списков ведётся в соответствии с нормативными документами. Однако у районных и городских администраций нет полномочий проверять кандидатов на наличие судимости, проблем с ментальным здоровьем и других факторов, мешающих участию в суде.

По итогам совещания суд, прокуратура и органы власти договорились о взаимодействии для пересмотра списков кандидатов и замены тех, кто не может выполнять обязанности присяжного.