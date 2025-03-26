Свой дом — главная выставка для частных застройщиков в Новосибирской области

Сектор частного домостроения набирает популярность, опережая многоквартирные дома по объемам строительства. В 2020 — 2024 годах, по оценкам BusinesStat, число построенных индивидуальных жилых домов в России выросло на 64%: с 299 до 488 тысяч. Национальное рейтинговое агентство считает, что на 2024 — 2026 годы ИЖС останется основным фактором развития строительного рынка.

Выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа или загородного дома «Свой дом», что состоится с 24 по 27 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр», активно поддерживает и работает на этот тренд, создавая идеальные условия для демонстрации частным застройщикам и бизнесу, занятому в этом секторе:

· строительных и отделочных материалов;

· инженерных систем (отопления, водоснабжения, вентиляция, теплый пол для загородного дома);

· печей и каминов;

· мебели и фурнитуры;

· решений для ландшафтного дизайна;

· садовой техники и инструмента;

· услуг по строительству и проектированию домов, бань, придомовой территории.

В пользу оптимистичных прогнозов по поводу роста в секторе ИЖС говорят данные РБК: 87% россиян предпочитают жить в частном доме, а 71%, проживающих в квартире, хотели бы переехать в собственный дом. Большой интерес к загородному жилью подтверждают и аналитики Авито: в прошлом году спрос на земельные участки вырос на 21%, строительные услуги в этой сфере — на 16%, долгосрочную аренду коттеджей — на 43%. Ретейлер «Лемана ПРО» прогнозирует, что рынок частного домостроения вырастет на 20% к 2026 году.

Поэтому выставка «Свой дом» привлекает внимание большой аудитории: более 100 компании и 9 000 посетителей из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского края и других регионов России. В числе гостей Своего дома владельцы земельных участков и недвижимости, заинтересованные в строительстве и ремонте дома, усадьбы, дачи; дизайнеры, специализирующиеся на оформлении интерьеров и ландшафтов; представители строительных компаний и отраслевой розницы.

Согласно нашему опросу, посетители приезжают на выставку «Свой дом» для того, чтобы:

- найти решения для строительств своего дома (32%);

- найти отделочные материалы, новинки или уже зарекомендовавшие себя решения (26%);

- ознакомиться с экспозицией и изучить рынок (20%);

- познакомиться с компаниями и наладить контакты (11%);

- решить профессиональные вопросы (11%).

Участники прошлого года, комментируя результаты работы на площадке, отмечали большой интерес посетителей как в целом к выставке, так и к своим стендам в частности.

Анастасия Старикова, представитель компании «Кедровая делянка»: «Считаем выставку результативной, интересной для нас. На выставке очень много клиентов, которые проявили интерес и заключили договора».

Дарья Сачук, основатель, директор по развитию компании «Старко»: «Наша компания участвует в выставке десятый год подряд. Выставка эта – это очень интересное, масштабное мероприятие, где у нас есть возможность вживую пообщаться с нашими клиентами. Пообщаться с нашими партнерами, узнать какие-то новинки, рассказать о себе».

Павел Житин, ведущий менеджер отдела региональных продаж компании Greenworks: «Огромный интерес, как у потенциальных клиентов наших розничных магазинов, так и конечного потребителя».

Александр Почанин, руководитель компании «Дерево для жизни»: «Мы привезли с собой и построили на площадке экспоцентра дом. Дни выставки показали, что заинтересованность очень высокая. Это большая платформа для реализации проектов, так как Сибирь и дома из дерева, из бруса, подходят лучше всего».

Александр Сорокин, основатель и руководитель деревообрабатывающей фабрики «КедрПром»: «Приедем обязательно, будем приезжать каждый год, конечно. Рекомендую всем это делать. Выставка дает такой драйвер развития».

Добавим к этому информацию о том, что Правительство России намерено подготовить 75 тысяч гектаров под ИЖС к 2030 году, что позволит жителям страны возвести свыше 1,6 млн частных домов. И с уверенностью можно говорить о том, что такие площадки, как выставка частного домостроения «Свой дом», будет только набирать популярность среди посетителей и представителей бизнеса, работающего на рынке индивидуального строительства.

До старта выставки «Свой дом» — одной из крупнейших в Западной Сибири выставочных площадок, ориентированной на частного застройщика, – остается чуть меньше месяца. Заявить об участии в выставке можно на сайте svoidom-expo.ru.

Организатор: ООО «Центр Экспо»

8 (383) 363-00-63

info@centrexpo.su

svoidom-expo.ru

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