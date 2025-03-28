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общество

Новосибирца осудили за продажу фальшивых билетов на хоккей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске осужден мужчина за продажу несуществующих билетов на хоккейный матч.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, 28-летний местный житель получил год условно за мошенничество.

Уточняется, что в апреле 2023 года он разместил в социальные сети ложное объявление о продаже билетов на хоккейный матч. Потерпевший перевел ему шесть тысяч рублей, но билеты так и не получил.

В результате суд признал мужчину виновным и назначил испытательный срок на два года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске бывший сотрудник ГУФСИН получил условный срок за взятку

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Валерия Митрохина
Журналист

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