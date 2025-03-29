Новосибирцам рассказали, как и когда сажать картофель в 2025 году

Агроном рассказывает, что картофель высаживают на постоянное место в период с 15 по 25 мая.

В апреле дачники приступят к активным посадкам. В этом месяце обязательно нужно заняться рассадой картофеля. Многие считают, что для его выращивания не требуется особых знаний, но это не так. К посадке картофеля следует подходить с особым вниманием.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась с корреспондентом «АиФ Новосибирск» подробной инструкцией о том, какие весенние работы нужно провести с этой культурой.

Агроном рассказывает, что картофель высаживают на постоянное место в период с 15 по 25 мая. Она советует не спешить с посадкой, так как почва в это время ещё недостаточно прогрелась.

Перед посадкой почву обязательно нужно перекопать. Однако не стоит её пересушивать — лучше сразу сажать. Пахать можно как трактором, так и мотоблоками.

Эксперт подчеркнула, что картофель предпочитает хорошо взрыхлённую почву с органическими удобрениями. Для улучшения состава почвы можно добавить перегной или компост.

«Культура очень отзывчива к калийным удобрениям. Если в каждую лунку бросить по чайной ложечке калия сернокислого, то урожай возрастёт. Как вариант, можно разбросать это удобрение по поверхности», — объяснила Людмила Шубина.

Агроном поделилась, что предпочитает вносить удобрения локально. Во время посадки картофеля она советует слегка посыпать клубни солью. Если же под рукой не оказалось соли, можно воспользоваться древесной золой. Всего одна столовая ложка обеспечит картофель необходимым количеством фосфора, калия и даже кальция. Кроме того, в золе содержится около 30 микроэлементов, которые также благотворно скажутся на росте и развитии культуры.

Подробнее об этом можно прочитать в материале «АиФ Новосибирск».