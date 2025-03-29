Пушистое чудо! Модные стрижки для собак показали в Экспоцентре Новосибирска

Хозяева четвероногих, а также гости события были приятно удивлены увиденным.

В субботу, 29 марта, в МВК «Экспоцентр Новосибирск» открылась масштабная выставка собак всех пород, объединяющая два значимых события: «Кубок Валты-2025» и «Siberian Winner — 2025». На выставке будет представлено более 160 пород, среди которых можно встретить популярных корги и шпицев, а также редких пиренейских горных собак.



Организаторы подчеркнули широкий географический охват участников, среди которых не только представители десятков российских регионов, но и гости из стран ближнего зарубежья. Выставки, проводимые в Новосибирске, занимают почетное место в числе крупнейших и самых рейтинговых мероприятий в Сибири.

Фотограф Сиб.фм запечатлел четвероногих на камеру. Особенно порадовали модные прически собак. Многие из них могут похвастаться не только гладкой шерстью, но и объемом. При правильном расчесывании и уходе эффект достаточно увлекательный. «Многие женщины позавидуют», — шутят гости выставки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске потеплеет до +12 градусов.