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общество

Под Новосибирском против главы района возбудили дело из-за срыва срока водоснабжения

Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман провёл выездную проверку исполнения федерального проекта «Чистая вода» в Коченевском районе.

Основанием для проверки стало обращение местной жительницы к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с жалобой на качество питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В совещании приняли участие военный прокурор Новосибирского гарнизона Евгений Юрьев и представители областного правительства. В ходе проверки выявлены нарушения сроков реализации проекта. В связи с этим в отношении главы Коченевского района возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю местной водоснабжающей организации внесено представление с требованием устранить выявленные недостатки.

Особое внимание уделено ситуации в селе Целинное, где вода не соответствует нормативным требованиям. Прокурор поручил произвести перерасчёт платы за услуги водоснабжения и выплатить компенсации пострадавшим жителям. Надзорное ведомство продолжит контроль за реализацией проекта в регионе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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