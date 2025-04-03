Под Новосибирском против главы района возбудили дело из-за срыва срока водоснабжения

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман провёл выездную проверку исполнения федерального проекта «Чистая вода» в Коченевском районе.

Основанием для проверки стало обращение местной жительницы к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с жалобой на качество питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В совещании приняли участие военный прокурор Новосибирского гарнизона Евгений Юрьев и представители областного правительства. В ходе проверки выявлены нарушения сроков реализации проекта. В связи с этим в отношении главы Коченевского района возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю местной водоснабжающей организации внесено представление с требованием устранить выявленные недостатки.

Особое внимание уделено ситуации в селе Целинное, где вода не соответствует нормативным требованиям. Прокурор поручил произвести перерасчёт платы за услуги водоснабжения и выплатить компенсации пострадавшим жителям. Надзорное ведомство продолжит контроль за реализацией проекта в регионе.