Самолет рухнул в Новосибирской области из-за ошибки пилота

В Новосибирске самолет рухнул из-за ошибки пилота.

В апреле 2023 года в Новосибирске упал самолет C-172N. По данным следствия, причиной стало нарушение техники пилотирования.

Известно, что борт упал вскоре после взлета с площадки «Городской аэропорт». Ущерб составил 8,4 млн рублей.

В результате в отношении пилота было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее Сиб.фм писал, что пьяный водитель насмерть сбил пешехода в селе Новосибирской области