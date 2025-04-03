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общество

Самолет рухнул в Новосибирской области из-за ошибки пилота

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Новосибирске самолет рухнул из-за ошибки пилота.

В апреле 2023 года в Новосибирске упал самолет C-172N. По данным следствия, причиной стало нарушение техники пилотирования.

Известно, что борт упал вскоре после взлета с площадки «Городской аэропорт». Ущерб составил 8,4 млн рублей.

В результате в отношении пилота было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее Сиб.фм писал, что пьяный водитель насмерть сбил пешехода в селе Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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