В Новосибирске прошел флешмоб в поддержку людей с аутизмом

2 апреля в Камерном зале Новосибирской филармонии состоялся флешмоб #Аутизмнеприговор, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

В мероприятии приняли участие более сотни детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), их родители, а также все, кто поддерживает инициативу.

Для гостей выступил ансамбль «Маркеловы голоса», а в фойе больничные клоуны создавали праздничную атмосферу. Посетители также смогли пройти уроки гигиены, организованные стоматологической клиникой. По традиции участники фотографировались с собаками породы корги. Партнеры флешмоба подготовили полезные подарки, а завершился праздник запуском белых голубей под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Организатор флешмоба Татьяна Бирина отметила, что цель мероприятия — привлечение внимания к вопросам аутизма и улучшение качества жизни людей с РАС. Автор проекта Елена Фомина подчеркнула, что флешмоб проводится уже восемь лет и стал значимым событием для участников и их семей.