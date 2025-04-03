В Толмачево Новосибирска построят третью взлетно-посадочную полосу

В новосибирском аэропорту построят третью взлетно-посадочную полосу.

Аэропорт Толмачево продолжает модернизацию по национальному проекту «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». В 2025 году завершится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, что увеличит пропускную способность до 18 операций в час. Об этом рассказал технический директор аэропорта Толмачево Дмитрий Бочкарев.

Также ведется строительство рулежной дорожки, а при одновременной работе двух полос аэропорт сможет обслуживать более 35 рейсов в час.

Параллельно идет проектирование третьей взлетно-посадочной полосы севернее существующей — ее строительство намечено на 2028 год в рамках государственно-частного партнерства, где инвестор покроет 80 % затрат.

Напомним, что самолет рухнул в Новосибирской области из-за ошибки пилота