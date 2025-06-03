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вчера 23:54
общество

Новосибирцы 14 раз обращались к коммунальщикам после ливня и града

После прошедшего в Новосибирске сильного дождя горожане 14 раз сообщили в коммунальные службы о возникших проблемах.

Как заявили в городской администрации, причиной обращений стало подтопление некоторых участков дорог из-за интенсивных осадков.

Основная часть инцидентов произошла в Дзержинском районе и в Центральном округе. В частности, на Комбинатском переулке на территории частного владения сильным ветром сорвало крышу, в результате чего пострадали припаркованные автомобили.

Кроме того, на перекрестке Трикотажной и Авиастроителей оказались затоплены рельсы трамвайного движения, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры града в Новосибирске.

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Александр Борисов
журналист

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