Новосибирцы 14 раз обращались к коммунальщикам после ливня и града

После прошедшего в Новосибирске сильного дождя горожане 14 раз сообщили в коммунальные службы о возникших проблемах.

Как заявили в городской администрации, причиной обращений стало подтопление некоторых участков дорог из-за интенсивных осадков.

Основная часть инцидентов произошла в Дзержинском районе и в Центральном округе. В частности, на Комбинатском переулке на территории частного владения сильным ветром сорвало крышу, в результате чего пострадали припаркованные автомобили.

Кроме того, на перекрестке Трикотажной и Авиастроителей оказались затоплены рельсы трамвайного движения, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры града в Новосибирске.