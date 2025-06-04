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общество
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Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»

Фото ПАО «Банк Уралсиб»

Банк Уралсиб улучшил условия программы лояльности «Уралсиб Бонус» для клиентов, которые не являются держателями пакетов услуг. Ежемесячная максимальная сумма, на которую начисляется кешбэк, увеличена до 300 000 рублей, а максимальное количество начисляемых бонусных рублей – до 3 000 в месяц.

За покупки, совершенные в мае, бонусные рубли 10 июня будут начислены по действующим в мае условиям.

Базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок. Минимальный размер зачисляемого на бонусный счет кешбэка по итогам месяца составляет 1 бонусный рубль. Также, дополнительно к основному кешбэку «Уралсиб Бонус», участники программы могут получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров, без ограничений по общей сумме бонусных рублей в месяц.

Более подробно ознакомиться с условиями «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете также задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

Реклама ПАО «Банк Уралсиб» ИНН 0274062111 Erid:2W5zFGGmTUC

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Галина Дидан
Журналист

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