Травля ребенка после гибели родных и землетрясение: главные новости Новосибирской области за 4 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 4 июня.

После гибели родителей в автокатастрофе новосибирский школьник столкнулся с травлей в учебном заведении. В марте 2023 года его семья попала в смертельное ДТП в Ордынском районе — родители и младший брат погибли, а сам мальчик получил серьёзные повреждения. Сейчас, вернувшись в школу, он подвергается психологическому насилию со стороны сверстников.

Депутаты Совета Коченевского района подавляющим большинством голосов подтвердили полномочия действующего главы муниципалитета. За сохранение Евгения Антипова в должности проголосовали 30 из 31 народного избранника.

48-летний Антипов занимает пост руководителя района уже пятый год — с апреля 2020 года. Окончив в 1998 году Новосибирский аграрный университет, он посвятил 18 лет профессиональной деятельности работе агронома, прежде чем перейти на муниципальную службу.

Сейсмическое событие магнитудой 4,5 было зафиксировано в приграничной зоне Алтайского края и Кемеровской области, в районе села Пуштулим. По шкале MSK-64 интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 5,6 баллов.

Землетрясение произошло в 9:13 утра по местному времени. Его мощность оказалась достаточной для регистрации сейсмическими приборами в Новосибирске, хотя сила колебаний там не превысила 1 балла.