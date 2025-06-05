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общество
На правах рекламы реклама

Апгрейд для киберклубов: «Ростелеком» прокачал 15 площадок для сетевых игр в Новосибирске

Фото ПАО «Ростелеком»

С начала года «Ростелеком» подключил 15 киберклубов Новосибирска к спецтарифу «Киберскорость». Такой подход обеспечит интернет-площадкам стабильное соединение, высокую пропускную способность и минимальный пинг, необходимые для геймеров, и откроет возможности для проведения игровых турниров международного уровня.

«Ростелеком» обеспечивает подключение киберклубов к собственной сети и гарантирует защиту каналов связи от перегрузок и DDoS-атак. Скорость доступа к интернету составляет от 500 Мбит/с до 2 Гб/с, в зависимости от потребностей заказчика.

Фото Апгрейд для киберклубов: «Ростелеком» прокачал 15 площадок для сетевых игр в Новосибирске 2

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Интерес к киберспорту неизменно растет, и наша компания готова предоставить компьютерным клубам самые современные технические решения, необходимые для оказания соответствующих услуг. Это позволит создать максимально комфортные условия для гейминга, которые оценят и любители, и профессионалы. Надежная ИТ-инфраструктура станет драйвером для развития клубов, укрепит их позиции на рынке».

Заявку на подключение услуги можно оформить на официальном сайте «Ростелекома». При заключении договора на срок от 12 месяцев действует скидка 30%.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFJtFyr8

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Галина Дидан
Журналист

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