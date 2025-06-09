Архитектор рассказал о реставрации старейшего храма под Новосибирском

Руководитель реставрационного проекта поделился подробностями восстановления древнейшего храма в окрестностях Новосибирска.

Троицкий собор в Колывани, самое старое культовое сооружение Новосибирской епархии, возведенное еще в 1861 году, вновь открыл свои двери после масштабной реставрации и был торжественно освящен в честь праздника Святой Троицы.

По словам архитектора Константина Печерина, возглавлявшего работы, восстановление заняло значительно больше времени, чем планировалось – восемь лет вместо одного. Задержка была вызвана как финансовыми трудностями, так и необходимостью тщательного научного подхода к реконструкции, сообщает «BFM-Новосибирск».

"В нашем распоряжении было всего лишь пара старых снимков и проект из томского архива. Нам пришлось скрупулезно, шаг за шагом, воссоздавать первоначальный облик этого уникального образца русско-византийской архитектуры", – пояснил Печерин.

Этот собор, первое каменное строение в Колывани, претерпел значительные изменения на протяжении своей истории. От духовного центра с просторной Соборной площадью он превратился в кинотеатр и вещевой рынок в советские годы, лишившись колокольни и куполов.

В процессе реставрации специалисты столкнулись с рядом серьезных проблем, в том числе с непрофессиональными действиями строителей, которые чуть не повредили историческую кирпичную кладку.

Финансовую поддержку проекту оказывали как областной бюджет, так и Русская православная церковь.

Освящение полностью восстановленного храма состоялось в сентябре 2024 года, и теперь он вновь играет роль духовного центра Колывани, вернув себе звание одной из главных архитектурных ценностей Новосибирской области.