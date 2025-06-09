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общество

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по делу о крупной взятке

Фото: социальные сети

В Красноярске задержали мэра города.

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили источники информационного агентства ТАСС.

Сейчас в администрации города проходят обыски, делом занимается центральный аппарат Следственного комитета. По данным Telegram-канала 112, Логинова вызвали на допрос, его процессуальный статус пока не уточняется.

Известно, что 57-летний Владислав Логинов возглавляет Красноярск с сентября 2022 года, до этого пять лет был первым заместителем мэра. В органах местной власти работает с 2012 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске начальника вневедомственной охраны Росгвардии задержали из-за взятки

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Александр Борисов
журналист

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