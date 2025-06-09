Новосибирская область вошла в топ-10 популярных направлений у туристов

Новосибирская область вошла в десятку самых посещаемых, приняв 3,4 миллиона туристов за 2024 год.

Как отмечает сибирское отделение Центрального Банка России отечественный рынок туристических услуг демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным ЦБ, в прошлом году внутренний турпоток увеличился на 6%. Наряду с традиционными направлениями вроде Центральной России, Северо-Запада и Юга, путешественники всё чаще выбирают новые регионы.

Эксперты отмечают, что растущая популярность новых туристических направлений способствует более равномерному распределению спроса. Это, в свою очередь, смягчает дефицит предложения на рынке и сдерживает рост цен в отрасли.

Развитие внутреннего туризма идёт по нескольким направлениям: создание всесезонных турпродуктов, разработка новых маршрутов и модернизация инфраструктуры. В Новосибирской области за прошлый год количество коллективных средств размещения выросло на 9%, достигнув почти 400 объектов. Гостиницы региона приняли около 1,5 миллиона гостей.

«Интерес со стороны туристов к Новосибирской области растет несколько лет подряд. Тренд продолжился и в этом году. За январь – апрель турпоток в регионе уже превысил 825 тысяч поездок. По этому показателю Новосибирская область уверенно опережает другие регионы Сибири», — отметил Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Ранее Сиб.фм рассказывал об усилиях мэрии Новосибирска в области туризма.