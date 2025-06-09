Новосибирская область заняла 13 место в рейтинге самых грязных регионов

Согласно последним данным общероссийской организации «Зелёный патруль», Новосибирская область оказалась на 71-й позиции из 83 возможных в экологическом ранжировании субъектов РФ. Информация, опубликованная на официальном сайте организации, отражает экологическую ситуацию в регионе по итогам последнего квартала.

Рейтинг формируется на основе комплексной оценки трёх ключевых показателей. В природоохранной сфере область заняла 56-е место, по социально-экологическим параметрам оказалась на 82-й позиции, а в промышленно-экологическом сегменте расположилась на 61-й строчке.

Новосибирская область традиционно демонстрирует невысокие результаты в экологических рейтингах, однако текущая 71-я позиция стала одной из самых низких за последние годы. Для сравнения, летом 2016 года регион занимал более благоприятное 48-е место.

Среди соседних регионов Сибири ситуация ещё более тревожная: Омская и Иркутская области, а также Красноярский край расположились в рейтинге ниже Новосибирской области. При этом самыми чистыми регионами экологического рейтинга стали Республика Алтай, Кабардино-Балкария и Мурманская область.

Ранее Сиб.фм рассказывал о позиции Новосибирская в рейтинге самых бюджетных городов для путешествий на выходные.