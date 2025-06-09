Новые правила приема в вузы в 2025 году: что важно знать абитуриентам

С 1 марта 2025 года в России начали действовать обновленные правила приема в высшие учебные заведения. Изменения, утвержденные Министерством науки и высшего образования, затронут всех, кто планирует поступать на бакалавриат, специалитет или магистратуру. Новый порядок сохранится до 2029 года, поэтому будущим студентам важно заранее разобраться в ключевых нововведениях.

Что меняется в приемной кампании?

Прием заявлений во все вузы стартует 20 июня – теперь это единая дата для всех уровней образования. Абитуриенты смогут подать документы не более чем в пять университетов, при этом внутри каждого можно выбрать до пяти направлений. Если в вузе меньше специальностей, разрешается подать заявления на все.

Один из важных моментов – приоритетность выбора. В заявлении нужно будет указать желаемые специальности в порядке предпочтения. Если баллов не хватит для первой программы, абитуриент автоматически будет рассматриваться на следующую по списку.

Подтверждение зачисления теперь можно подать только в один вуз, причем сделать это можно как лично в приемной комиссии, так и через портал «Госуслуги». Раньше для этого требовался оригинал аттестата, но теперь процесс станет проще.

Для будущих магистрантов появилось важное новшество: подача документов и зачисление будут проходить только в электронном виде через «Госуслуги».

Сроки, экзамены и минимальные баллы

Прием заявлений для тех, кто сдает внутренние вступительные испытания, завершится 15–20 июля, а для поступающих без экзаменов – 25 июля. Сами испытания пройдут с 21 июня по 25 июля.

Конкурсные списки опубликуют 27 июля, а согласие на зачисление в приоритетном этапе нужно будет подать до 1 августа. Дополнительный этап продлится до 9 августа, а донабор – с 12 по 29 августа.

Минимальные баллы ЕГЭ тоже скорректированы:

- Русский язык, математика, география и литература – 40 баллов

- Химия, физика и биология – 39 баллов

- Информатика – 44 балла

- Иностранный язык – 30 баллов

- Обществознание – 42 балла

- История – 36 баллов

Индивидуальные достижения и льготы

Вузы смогут добавить до 10 дополнительных баллов за значок ГТО, участие в профильных конкурсах или дополнительное образование.

Победители олимпиад по-прежнему смогут поступить без экзаменов, а участники СВО, их дети и Герои России получат право сдавать внутренние испытания не только по квоте, но и на общих основаниях.

– Главное, что нужно запомнить абитуриентам – теперь у них меньше вариантов для подачи документов, но больше возможностей для маневра внутри выбранных вузов. Важно правильно расставить приоритеты в заявлении и не пропустить сроки подачи согласия на зачисление. Также советую заранее проверить, какие индивидуальные достижения дает ваш вуз – дополнительные баллы могут стать решающими, –отметила ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ).

Новые правила направлены на то, чтобы сделать приемную кампанию более прозрачной и удобной. Главное – внимательно изучить все изменения и не откладывать подачу документов на последний день.