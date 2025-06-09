Опасных вредителей обнаружили на полях Новосибирской области

В Новосибирской области обнаружены опасные вредители на полях и сенокосах.

В начале июня в Новосибирской области в ходе фитосанитарного мониторинга были выявлены особо опасные вредители — нестадные саранчовые и луговой мотылёк. Об этом сообщили специалисты регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

По данным BFM-Новосибирск, было обследовано более 390 тыс. га сельхозугодий, углублённый анализ проведён на 125,4 тыс. га. Личинки нестадных саранчовых зафиксированы на 4,5 тыс. га, преимущественно в Баганском районе. Плотность заселения — до 2 особей на кв. метр. Стадные саранчовые пока не обнаружены.

Лёт лугового мотылька отмечен на 1,65 тыс. га в Купинском и Баганском районах, гусеницы найдены на 300 га люцерновых полей в Купинском районе. Обработка пока не проводилась, но при жаркой погоде она может потребоваться уже в ближайшие недели.

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