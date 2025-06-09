Почтовые отделения Новосибирской области перестанут работать из-за дня России

В преддверии Дня России Почта России сообщает об изменениях в графике работы отделений Новосибирской области.

11 июня большинство почтовых офисов региона завершат работу на час раньше обычного. 12 июня, в официальный праздничный день, отделения будут закрыты – за исключением тех, которые специализируются на выдаче заказов с маркетплейсов. Они продолжат обслуживать клиентов по стандартному графику.

Актуальную информацию о режиме работы конкретного отделения можно уточнить на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

С 13 июня все почтовые отделения региона возобновят работу в обычном режиме. Почта России напоминает о возможности дистанционного оформления некоторых услуг через личный кабинет на сайте организации.

Ранее Сиб.фм рассказывал о почтальоне из Новосибирска, который обворовывал стариков.