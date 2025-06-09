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общество

После ДТП в Новосибирске машина скорой помощи увезла годовалого ребенка

Фото: ГАИ Новосибирска

9 июня на пересечении улиц К. Либкнехта и Добролюбова в Новосибирске случилось ДТП с участием двух транспортных средств. В результате инцидента пострадала девочка, родившаяся в 2024 году, находившаяся в одном из автомобилей.

Инцидент произошел примерно в 16:30. Согласно предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Mazda Bongo ехал по улице Добролюбова в направлении Красноармейской. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем Nissan Primera, двигавшимся слева.

За рулем Nissan находился 28-летний мужчина. В результате столкновения пострадала девочка, ехавшая в этом автомобиле в качестве пассажира. Ее отправили в больницу, однако информация о характере полученных травм на данный момент отсутствует.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, выясняющие все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в городском отделе ГАИ.

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Александр Борисов
журналист

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