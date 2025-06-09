Россияне чаще пользуются доставкой банковских продуктов

По отдельным продуктам доля доставки уже превышает продажи в отделениях, посчитали в ВТБ.

Популярность выездного сервиса ВТБ возросла благодаря двукратному увеличению штата сотрудников и значительному расширению географии их работы — сейчас доставка доступна в 4670 городах и поселках России, включая новые регионы и Крым. Уже более 2,8 млн клиентов оформили банковские продукты через выездной канал. Таким образом, каждый десятый активный клиент банка воспользовался услугой доставки.

В среднем мобильный менеджер оформляет до 20 продуктов и сервисов в день. Чаще всего заказывают доставку дебетовых карт и платежных стикеров, подключение программ лояльности, оформление перевода заработной платы и социальных выплат, а также настройку уведомлений и цифровых сервисов.

По отдельным продуктам доля доставки уже превышает продажи в отделениях. Например, в апреле объем выдачи дебетовых карт по заявкам из цифровых каналов банка через доставку впервые превысил показатели офлайн-отделений: 52% против 48%. А всего с начала года выездные сотрудники оформили свыше 1 млн дебетовых карт.

«Выездной сервис — это не просто доставка банковских продуктов, это новая реальность для миллионов россиян. Мы фиксируем кратный рост спроса на выездной сервис среди населения. Сегодня банк приходит к клиенту — домой, в офис или в торговый центр. До конца года количество населенных пунктов, в которых будет доступна доставка увеличится в четыре раза, а охват превысит 128 млн человек», — прокомментировал руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент банка Василий Палаткин.