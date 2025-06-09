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общество

Участник СВО вернулся с фронта и закрыл долг в 1,2 млн рублей в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Новосибирец вернулся из зоны специальной военной операции и погасил долг в 1,2 миллиона.

Военнослужащий из Новосибирска полностью погасил долг по 10 исполнительным производствам на сумму в размере 1,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области, мужчина участвовал в СВО по контракту и во время службы официально уведомил приставов о своём статусе. Согласно закону, на период службы взыскания были приостановлены, а аресты с его счетов — сняты.

После возвращения домой военный сам пришел к приставам и подал заявление о возобновлении дел. В результате он выплатил всю сумму долга, включая исполнительский сбор в размере 86 тыс рублей.

Напомним, что мэра Красноярска Логинова задержали за взятку

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Валерия Митрохина
Журналист

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