Участник СВО вернулся с фронта и закрыл долг в 1,2 млн рублей в Новосибирске

Новосибирец вернулся из зоны специальной военной операции и погасил долг в 1,2 миллиона.

Военнослужащий из Новосибирска полностью погасил долг по 10 исполнительным производствам на сумму в размере 1,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области, мужчина участвовал в СВО по контракту и во время службы официально уведомил приставов о своём статусе. Согласно закону, на период службы взыскания были приостановлены, а аресты с его счетов — сняты.

После возвращения домой военный сам пришел к приставам и подал заявление о возобновлении дел. В результате он выплатил всю сумму долга, включая исполнительский сбор в размере 86 тыс рублей.

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