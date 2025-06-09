В Алтайском крае зафиксировано землетрясение магнитудой в 3,5 балла

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Алтайском крае.

Сегодня, 9 июня, в Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла.

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, толчок зафиксировали в 06:33 (по московскому времени), эпицентр находился в 189 км к востоку от Барнаула, рядом с поселком Вятск и недалеко от границы с Кемеровской областью.

Интенсивность подземного толчка в эпицентре достигла 4,1 балла.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла