82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:24
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:24
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 12:00
проиcшествия

В Алтайском крае зафиксировано землетрясение магнитудой в 3,5 балла

Фото: freepik

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Алтайском крае.

Сегодня, 9 июня, в Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла.

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, толчок зафиксировали в 06:33 (по московскому времени), эпицентр находился в 189 км к востоку от Барнаула, рядом с поселком Вятск и недалеко от границы с Кемеровской областью.

Интенсивность подземного толчка в эпицентре достигла 4,1 балла.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.