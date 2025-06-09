В Новосибирске между домами в микрорайоне Горский рушится подпорная стена

В связи с риском разрушения подпорной стенки в жилом массиве Горский, в Новосибирске планируется введение режима повышенной готовности.

Городские власти Новосибирска планируют объявить режим повышенной готовности из-за опасности обвала подпорной стены, расположенной на придомовой территории между домами № 84 и № 86 в Горском микрорайоне Ленинского района. Соответствующее распоряжение, подписанное мэром Максимом Кудрявцевым, обнародовано на официальном сайте городской администрации.

Как следует из документа, введение особого режима необходимо для оперативного реагирования и предотвращения возможной чрезвычайной ситуации.

Управляющей компании ООО «КЖЭК «Горский»» предписано в кратчайшие сроки установить ограждения и информационные таблички, предупреждающие о риске обрушения элементов подпорной стенки, привлечь экспертов для проведения инженерно-геологических исследований почвы, а также, основываясь на полученных данных, организовать ремонтные работы поврежденных конструкций. Помимо этого, компании необходимо проводить регулярные осмотры многоквартирных домов № 84 и № 86 в микрорайоне Горском и фиксировать результаты в журнале эксплуатации зданий в соответствии с требованиями статьи 55.25 Градостроительного кодекса РФ.

В свою очередь, ООО «Сетевые технологии», как собственнику ТЦП № 103, будет рекомендовано провести инспекцию здания и инженерных сетей ТЦП № 103 и принять необходимые меры для восстановления или поддержания их в надлежащем состоянии, опираясь на результаты проведенного обследования.