В Новосибирске выдворили семерых мигрантов после рейдов в кафе

В результате совместных рейдов, проведенных в новосибирских кафе с участием представителей правоохранительных органов, семь иностранных граждан были депортированы.

Информация об этом была озвучена главой регионального управления МВД Андреем Кульковым на оперативном совещании под председательством губернатора 9 июня.

В рамках проведенных проверок было инспектировано три заведения общественного питания. Итогом стало обнаружение 240 случаев нарушения миграционных правил.

Ранее Сиб.фм сообщал о значительном миграционном потоке в Новосибирскую область с начала 2025 года: прибыло свыше 8,4 тысячи мигрантов, в то время как покинуло регион 6398 человек.