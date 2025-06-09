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09 июня, 20:16
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общество

В Новосибирске выдворили семерых мигрантов после рейдов в кафе

В результате совместных рейдов, проведенных в новосибирских кафе с участием представителей правоохранительных органов, семь иностранных граждан были депортированы.

Информация об этом была озвучена главой регионального управления МВД Андреем Кульковым на оперативном совещании под председательством губернатора 9 июня.

В рамках проведенных проверок было инспектировано три заведения общественного питания. Итогом стало обнаружение 240 случаев нарушения миграционных правил.

Ранее Сиб.фм сообщал о значительном миграционном потоке в Новосибирскую область с начала 2025 года: прибыло свыше 8,4 тысячи мигрантов, в то время как покинуло регион 6398 человек.

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Александр Борисов
журналист

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