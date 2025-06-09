В Новосибирской области из генплана Маслянино исключили почти 500 га леса

Один из поселков Новосибирской области уменьшился почти на 500 га.

Рабочий поселок Маслянино в Новосибирской области лишился 482 гектаров территории — земли лесного фонда исключили из его генплана.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, участок включили в границы поселка еще в 2013 году без согласования с Рослесхозом. Нарушение не было устранено, тогда зампрокурора региона подал иск в областной суд.

В результате суд признал включение этих земель незаконным и обязал скорректировать генплан.

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