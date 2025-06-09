В Новосибирской области откроют 23 пляжа для купания

«Вода холодная»

Первые три частных пляжа в Новосибирске открылись ещё 1 июня. Два из них находятся на левом берегу – в Кировском районе место отдыха называется «Озеро Грёз». Здесь владельцы расчистили территорию и подготовили берег к отдыху. Открытие омрачилось тем, что именно здесь нашли тело утонувшего мужчины 1 июня, и пока по данному факту продолжается проверка.

В Ленинском районе открыли пляж на озере Медвежье — также подготовлена береговая линия, так как здесь организован туристический отдых: есть беседки, номера и бани, за которые придётся заплатить. Весной произошёл скандал: часть берега огородили, на что пожаловались местные дачники. После жалоб в прокуратуру незаконное ограждение убрали.

Одним из излюбленных мест и третьим открытым для отдыха у водоёма остаётся пляж «Звезда». Он уже открыт, но официального разрешения на купание пока так и нет. Это подтверждают в администрации.

- Скажите, а пляж у вас открылся?

- Да пляж у нас открылся: приходите, загорайте...

- А купаться можно?

- Официально пляж ещё не открыт для купания: вода – 17 градусов, а загорать – приходите, приезжайте...

- А когда купаться можно будет?

- Нужно, чтобы прогрелась вода.... Мы ещё не знаем, будет ли официальное открытие в выходные. Но пляж открыт! Приезжайте, загорайте...

- Купаться можно или разгоняют тех, кто в воду заходит?

- Никто не разгоняет, и если хочется – можете купаться... Въезд – 500 рублей за парковку. А так мы сами ждём разрешения, когда можно купаться.

- А когда можно?

- То есть, фактически пока купаться можно на свой страх и риск. И фактически за первую неделю жары погибли 4 человека. В воду лезут и взрослые, и дети, забывая о мерах безопасности и не смотря на запрещающие знаки.

«На сегодняшний день ведётся довольно большая работа по открытию пляжей. Что касается прогнозов, то на территории Новосибирской области планируется открыться порядка 23 пляжей. По данным первой декады июня, к сожалению, функционируют только 2 пляжа, и они на закрытых базах, — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

– Те пляжи, которые хорошо известны нам, они, к сожалению, ещё не работают. Причины разные, что касается, например, Новосибирского водохранилища, то там всё банально: вода только начала подходить. Была достаточно небольшая территория в акватории пляжа. Ожидаем, что на этой неделе пляжи, всё-таки, будут массово открываться».

Справка. При условии открытия 23 пляжей планируется выставить 76 спасательных постов. К концу первой декады июня было открыто 12 постов. Всего же, как подсчитали в МЧС, в Новосибирской области 471 место массового неорганизованного отдыха на водных объектах.