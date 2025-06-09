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общество

В Новосибирской области сельскохозяйственные угодья подверглись нападению опасных вредителей

Фото: Сиб.фм

По информации, полученной к 6 июня, специалисты провели осмотр свыше 390 тысяч гектаров посевных площадей. Тщательное обследование на предмет выявления вредоносных организмов было выполнено на 125,4 тысячи гектаров.

Согласно сведениям, предоставленным BFM-Новосибирск региональным отделением ФГБУ «Россельхозцентр», личинки нестадных видов саранчи были обнаружены на площади в 4,5 тысячи гектаров, при этом наибольшая концентрация зафиксирована в Баганском районе. На данный момент стадные виды саранчи не выявлены.

На территории Купинского и Баганского районов отмечен лёт бабочек лугового мотылька на площади 1,65 тысячи гектаров. Гусеницы первого поколения заняли 0,3 тысячи гектаров в Купинском районе. В случае сохранения жаркой погоды, обработка полей может потребоваться уже через две недели.

В уполномоченном органе подчеркивают наличие вероятности проникновения вредителей с территорий соседних регионов и государств. С целью предотвращения угрозы осуществляется непрерывный обмен информацией с приграничными районами Казахстана.

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Александр Борисов
журналист

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