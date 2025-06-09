В России ожидается сокращенная рабочая неделя. Когда же ожидать поступления пенсионных выплат?

Член комитета Госдумы по вопросам малого и среднего бизнеса Алексей Говырин в интервью RT обратил внимание на корректировку графика пенсионных выплат в связи с предстоящим празднованием Дня России.

«В июне 2025 года в России произойдет временное изменение в порядке выплаты пенсий из-за государственного праздника. День России, отмечаемый 12 июня, является выходным, что оказывает влияние на обычный график перечисления пенсионных средств», — пояснил депутат.

Чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 июня, не столкнулись с какими-либо задержками, Социальный фонд России обеспечит заблаговременную отправку денежных средств, подчеркнул Говырин.

«Соответственно, пенсии, которые планировалось выплатить после 12 июня, будут перечислены 10 или 11 числа. Речь идет об обычных ежемесячных выплатах, производимых в рамках обязательного пенсионного страхования», — детализировал парламентарий.

По его словам, опережающая выплата осуществляется централизованно и касается как пенсионеров, получающих выплаты через банки, так и тех, кто пользуется услугами почты.