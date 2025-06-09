Вторая волна мобилизации: что известно на данный момент?

С сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, этот вопрос продолжает оставаться актуальным для общества. Несмотря на заверения властей об отсутствии планов по новой мобилизации, интерес к теме не ослабевает.

В настоящее время Министерство обороны делает основной акцент на комплектовании армии контрактниками. Военнослужащим по контракту предлагаются привлекательные условия службы, включая повышенные денежные выплаты, социальные гарантии и возможность проходить службу вблизи места проживания. Региональные власти активно ведут работу по привлечению граждан на контрактную службу.

За последний год в законодательство о призыве были внесены существенные изменения. Сейчас повестки могут направляться в электронном виде через портал «Госуслуги». Для лиц, уклоняющихся от призыва, предусмотрены ограничительные меры, включая запрет на выезд за границу, получение кредитов и доступ к государственным услугам.

Общественная реакция на эти изменения неоднозначна. Часть граждан поддерживает меры по укреплению обороноспособности страны, в то время как другие ищут способы избежать призыва. Правозащитные организации выражают озабоченность недостаточной прозрачностью призывной системы.

На текущий момент армия продолжает комплектоваться преимущественно за счёт контрактников и в рамках ранее объявленной частичной мобилизации. Дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься с учётом развития военной обстановки и общественных настроений.

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