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общество

Жителя Сибири поймали на незаконном ввозе кукол Labubu

Фото: ozon.ru

По информации пресс-службы иркутской таможни, при попытке ввезти из Китая крупную партию востребованных игрушек в Россию, мужчина был остановлен таможенниками.

В Иркутской области задержали мужчину, предпринявшего попытку незаконного перемещения на территорию страны более 280 комплектов популярных кукол. Предназначенные для дальнейшей реализации с целью получения прибыли, игрушки конфискованы и направлены на проведение экспертной оценки. В отношении гражданина РФ начато производство по делу об административном правонарушении.

Актуальная тенденция дошла и до Новосибирской области: молодые люди активно приобретают ставший модным аксессуар, цена на который стремительно снижается из-за обилия реплик, теряя первоначальную уникальность и становясь более доступным.

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Александр Борисов
журналист

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