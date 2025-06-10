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вчера 23:42
проиcшествия

Глава СК лично взял на контроль дело о женщине, угрожавшей подросткам в Новосибирске

Фото: PxHere

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз в адрес подростков в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, о ходе расследования доложит исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК Антон Бадулин.

Согласно информации телеграм-канала, инцидент произошел во дворе жилого дома, где женщина с неславянской внешностью оскорбила и пригрозила девочкам-подросткам, не уступившим качели ее ребенку.

Следственное управление СК по Новосибирской области уже начало процессуальную проверку. Бастрыкин потребовал регулярных докладов о промежуточных и итоговых результатах расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин отправит подчиненных оценить чистоту воздуха вблизи свалки.

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Кристина Уколова
Журналист

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