Из-за глобального потепления в реках Новосибирской области может появиться новый возбудитель описторхоза

Ученые предполагают, что из-за потепления в реках может появиться новый для наших мест печеночный сосальщик, а местные виды паразитов станут успешнее в борьбе с природными ограничениями.

Международная группа исследователей из Новосибирска, Таиланда и Лаоса изучила потенциальное влияние глобального потепления на распространение печёночных сосальщиков Opisthorchis viverrini из Азии и нашего земляка — Opisthorchis felineus. Оба вида организмов являются возбудителями описторхоза. Результаты исследования свидетельствуют, что климатические изменения могут сильнее повлиять на передачу O. felineus в сибирском регионе, а ареал O. viverrini может расшириться на Сибирь.

O. viverrini, эндемичный для бассейна Нижнего Меконга, и O. felineus, распространённый в Северной Евразии, представляют серьёзную угрозу для здоровья населения. В Западной Сибири, особенно в Обь-Иртышском междуречье, находится крупнейший в мире очаг описторхоза. Суммарное число заражённых этими паразитами достигает 14 миллионов человек (из них 12 млн — в Юго-Восточной Азии, 1,2 млн — в России), а около 300 миллионов проживают в зоне риска. При этом если O. felineus пока не классифицируется как канцероген, то азиатский O. viverrini отнесён к биологическим канцерогенам первой группы.

Цикл жизни этих паразитов включает моллюсков Bithynia и карповых рыб в качестве промежуточных хозяев. Окончательными хозяевами становятся человек и другие рыбоядные млекопитающие.

Эксперименты показали, что температура воды существенно влияет на развитие паразитов в организме моллюсков. Наибольшая заражённость наблюдалась при 27 °C, тогда как при 10 °C и ниже моллюски впадают в спячку, теряя восприимчивость к инфекции.

«В прибрежной зоне Обского водохранилища вода уже прогревается до 25 °C и выше. Дальнейшее потепление на 2 °C может создать оптимальные условия для развития паразитов», — поясняет Наталья Юрлова, ведущий научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН.

Особый интерес представляет случай обнаружения заражённых моллюсков и рыб в Чановской озёрной системе, где ранее O. felineus не встречался из-за высокой минерализации воды. Однако изменение гидрологического режима создало условия для проникновения паразита в этот водоём.

Исследования таиландских коллег показали, что при 30 °C выживаемость церкарий снижается, однако не исключено, что глобальное потепление позволит этому виду расширить ареал, включая сибирские территории.

«Климатические изменения могут привести к перекрыванию географических границ между ареалами O. viverrini и O. felineus из-за миграций моллюсков», — отмечает Юрлова.

Разработка прогностических моделей для обоих видов паразитов поможет смягчить последствия климатических изменений и улучшить стратегии профилактики описторхоза.

Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований, а материал подготовлен в рамках Десятилетия науки и технологий Минобрнауки России.



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