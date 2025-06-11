Лазер в лечении бесплодия и хирургическая коррекция ожирения: какие технологии помогают новосибирским врачам

Сибирская клиника внедряет передовые разработки одной из первых в стране.

Клинике профессора Пасман в этом году исполняется 20 лет. В команде медицинского центра работает 128 врачей разных специальностей с внушительным опытом и стажем. Одним из флагманских направлений Клиники является хирургическое — в клинике проводятся операции по гинекологии, общей хирургии, онкологии, оториноларингологии, флебологии, урологии, бариатрии (лечение ожирения).

Основатель Клиники Наталья Михайловна Пасман, профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета, заслуженный врач РФ, директор «Клиники Пасман»– одна из самых известных гинекологов и репродуктологов Новосибирска. С помощью специалистов отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) на свет появилось уже более 3000 детей. Врачи используют современную диагностику для исключения всех возможных причин бесплодия и составляют индивидуальную программу подготовки к беременности для пар. На этапах подготовки к желанной беременности пациентам с бесплодием и невынашиванием применяют эндоскопические, лазерные, иммунологические технологии и различные способы реабилитации. Такой подход позволяет пациентам стать родителями и испытать долгожданную радость материнства и отцовства.

В «Клинике Пасман» используют редкие для Новосибирска технологии, так профессор Сергей Данилович Никонов стоял у истоков фотодинамической терапии (ФДТ) в России и одним из первых в стране ввел ее в свою практику. «Клиника Пасман» получила два патента на применение фотодинамической терапии в гинекологии. Технология широко применяется гинекологами для терапии хронического эндометрита-одной из ведущих причин бесплодия и невынашивания, патологии шейки матки, эндометриоза. ФДТ в клинике успешно используется также другими специалистами: при лечении хронического тонзиллита, гайморита, лейкоплакии мочевого пузыря и цистита, хронического артрита, гингивита, парадонтоза, для фотоомоложения кожи. По наблюдениям врачей, что подтверждено в многочисленных исследованиях- ФДТ сокращает срок реабилитации после оперативных вмешательств, значительно улучшает их результаты и помогает вылечить хронические инфекции любой локализации, что чрезвычайно важно при антибиотикорезистентности- устойчивости микроорганизмов ко всем антибактериальным препаратам.

Заведующий хирургическим отделением Вячеслав Геннадьевич Крамской проводит современные операции по коррекции диастаза (расхождение мышц передней брюшной стенки), лечению грыж и проктологических заболеваний. Среди новых услуг медицинского центра – хирургическое лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Часто оно становится первым этапом помощи пациентам, страдающим ожирением. После лечения грыжи в «Клинике Пасман» можно сделать бариатрическую операцию по уменьшению объема желудка. Наиболее часто выполняемая операция в метаболической хирургии это рукавная (sleeve) резекция желудка. При которой используют ультразвуковые ножницы для более точной работы с тканями в зоне интереса и специальный сшивающий аппарат с заданной программой для формирования желудочной трубки обьемом 80-120мл. Эти инструменты снижают риск расхождения швов и минимизируют травматизацию тканей.

Медицинский центр известен сильным гинекологическим направлением и возможностью проведения симультанных операций, когда одновременно под одним наркозом выполняется несколько гинекологических и общехирургических операций: например – удаление кисты, миомы, полипа матки и холецистэктомия при наличии камней в желчном пузыре. В клинике проводятся органосохраняющие операции лапароскопическим доступом при различных размерах миомы матки, новообразованиях яичников, корректирующие операции пациенткам, страдающим бесплодием. Опытной бригаде в составе- гинеколога, хирурга, уролога, сосудистого хирурга по силам самые сложные операции при глубоких инфильтративных формах эндометриоза, а благодаря подбору медикаментозной терапии и эффективной реабилитации в специальном отделении у пациенток с длительным бесплодием, обусловленным эндометриозом, беременность наступает спонтанно, без ВРТ. Высокий профессионализм позволяет врачам-хирургам работать с пациентками с распространенным экстрагенитальным эндометриозом — процессом, когда очаги эндометриоза распространяются на соседние органы, в этих случаях операцию также проводит бригада хирургов разной специализации.

ЛОР-операции с применением видеоэндоскопического оборудования делают малоинвазивным способом – через естественные отверстия или маленькие проколы, проводятся даже для детей с двух лет. Малышей избавляют от аденоидов, а взрослым корректируют искривление носовой перегородки и другие патологии придаточных пазух носа. Оперативное лечение дарит пациентам возможность свободно дышать и избавляет от страданий, связанных с хроническими заболеваниями.

«Клиника Пасман»

тел.: +7 (383) 388-82-53

pasman-clinic.ru

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