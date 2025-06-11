На четвёртом мосту через Обь укладывают дорожное покрытие — фото со стройки

Эстакада основного хода дороги готова на 97%

В Новосибирске продолжаются работы на четвёртом мосту через Обь. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона на эстакаде левобережной развязки. Готовность участка уже 74%.

Как сообщили в телеграм-канале российского инфраструктурного холдинга «Группа ВИС», эстакада основного хода дороги почти завершена — её протяжённость составляет около 1200 метров, а готовность достигла 97%. Асфальтобетон укладывают на нескольких пролетах и съездах, общий объём выполненных работ — 23,2 тысячи квадратных метров.

Также продолжается бетонирование фундаментов под акустические экраны. Их общая длина превысит два километра. На правом берегу почти полностью расчищена территория под строительство пилона, рядом будет благоустроен парк «Городское начало».

На участке под Транссибирской магистралью уже уложен нижний слой покрытия тоннеля в обоих направлениях — его длина 95 метров.

Строительство четвёртого моста через Обь ведётся в рамках концессионного соглашения между Новосибирской областью и ООО «Сибирская концессионная компания» — дочерней структурой группы «ВИС». Общая готовность мостового перехода оценивается в 98%, готовность всей инфраструктуры — 84,4%.