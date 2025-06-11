В Новосибирске бывшие сотрудники полиции признаны невиновными в деле об убийстве школьницы

Судебная экспертиза не выявила признаков совершения преступления. Адвокаты обвиняемых обратили внимание на иных лиц, которые могли быть причастны к исчезновению Натальи Матюхиной, так как находились неподалеку от места, где ее видели в последний раз.

10 июня в областном суде завершилось рассмотрение дела о гибели Наташи Матюхиной, пропавшей в марте 2010 года, сообщает АиФ-Новосибирск.

Следствие полагало, что Наташу сбил автомобиль "Волга" белого цвета, в котором ехали Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, бывшие сотрудники полиции. Однако свидетельница, ранее обвинявшая их, отказалась от своих показаний, объяснив это состоянием алкогольного опьянения.

Защита предоставила доказательства, подтверждающие отсутствие обвиняемых на месте преступления: Бартоломей находился на службе, а Кудрявцев — в другом населенном пункте. Кроме того, экспертиза не обнаружила никаких следов, указывающих на совершение преступления, в автомобиле.

Суд признал бывших полицейских виновными в дорожно-транспортном происшествии, но в связи с истечением срока давности они были освобождены от наказания.

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