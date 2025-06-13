Жители Новосибирского района протестуют против строительства мусорного полигона

В селе Плотниково Новосибирского района 13 июня состоялся массовый митинг против планов строительства мусорного полигона. Более 150 местных жителей, включая представителей близлежащих посёлков и дачных сообществ, выразили протест против выбранной локации для объекта.

Участники акции требуют переноса строительства на другую территорию, проведения дополнительных экологических экспертиз и обязательного учёта мнения населения при выборе места. Особое беспокойство вызывает потенциальная угроза местным водоёмам и источникам питьевой воды. В резолюции митинга содержится обращение к главе Следственного комитета с просьбой проверить законность действий участников концессионного соглашения.

«Жители опасаются, что выбранный участок может быть заполнен за 8–10 лет, что приведёт к нерациональному использованию бюджетных средств», — сообщает atas.info.

На мероприятии присутствовали глава Плотниковского сельсовета Руслан Маматов и депутат районного совета Наталья Пшеничная.

Представители АО «Спецавтохозяйство», ответственного за строительство, заверили, что все природоохранные нормы будут строго соблюдены. По их словам, при проектировании будут применены современные технологии, исключающие попадание вредных веществ в подземные воды.

Ранее Сиб.фм рассказывал о незаконном мусорном полигоне, на который обратил внимание глава Следственного Комитета России.