Умер бывший губернатор Новосибирской области Иван Индинок

На 86-м году жизни скончался Иван Индинок, в прошлом занимавший посты главы Новосибирска и Новосибирской области.

14 июня не стало Ивана Ивановича Индинка – экс-руководителя Новосибирска и Новосибирской области, удостоенного звания Почетного жителя Новосибирска.

Иван Индинок родился 6 августа 1938 года в деревне Козловка, расположенной в Красноярском крае. В 1962 году он завершил обучение в Томском политехническом институте. Получив диплом инженера, он работал на различных предприятиях Новосибирска. С 1972 по 1981 год занимал должности старшего инженера, начальника лаборатории и секретаря парткома в НПО «Восток». В период с 1981 по 1988 год последовательно занимал посты второго, а затем первого секретаря Заельцовского райкома КПСС, после чего стал вторым секретарем Новосибирского горкома. В 1988 году он был назначен председателем исполкома Новосибирского городского Совета. В 1991 году Индинок возглавил администрацию Новосибирска (что соответствует современной должности мэра города). Он оставался на этом посту до событий октября 1993 года.

Вот как Иван Иванович описывал те события и обстоятельства своего назначения на должность главы области:

«Произошли известные события, включая разгон Верховного совета. Ельцин вновь оказался в выигрышном положении. Виталий Петрович Муха (глава администрации Новосибирской области, отправленный в отставку 5 октября 1993 года за отказ поддержать роспуск Верховного совета) был освобожден от должности. Возник вопрос о преемнике. Меня вызвали и предложили эту роль. Местные коллеги посоветовали мне согласиться, мотивируя это тем, что в противном случае назначат кого-то со стороны. Таким образом, я дал согласие на исполнение обязанностей главы администрации Новосибирской области. Из-за позиции Виталия Петровича отношения с федеральным центром были напряженными, и мне пришлось приложить усилия для их восстановления. Я уделял этому вопросу большое внимание. В результате удалось добиться проведения заседания правительства в Новосибирске и принятия постановления о мерах по улучшению социально-экономической ситуации в Новосибирской области. В частности, северный местный коэффициент был увеличен с 15 до 25 процентов. Удалось решить и ряд других вопросов. Я активно представлял регион, рассказывал о его потенциале, но этого оказалось недостаточно. Я не стремился к назначению президентом, особенно президентом, чья популярность падала, и к которому я сам относился сдержанно. Я инициировал досрочные выборы, которые были назначены и в которых я потерпел поражение. И к лучшему. Все, что происходит в жизни, – к лучшему».

Этот отрывок взят из большого интервью, записанного 17 июня 2013 года в рамках проекта Музея Новосибирска «Личность в истории Новосибирска». В нем Иван Индинок делится своими воспоминаниями о событиях, свидетелем и участником которых он был.

Заключительная часть интервью посвящена гуманитарно-просветительскому клубу «Зажги свечу», президентом которого он являлся.

«Клуб не занимается коммерцией или политикой. У него более важные цели, – пояснял Иван Индинок. – Это наша культура, наши традиции, их поддержка и развитие. Мы посещаем школы, коллективы. Мне запомнилась одна весенняя встреча в Каргате. Учителям задерживали зарплату, и мы приехали туда, посетили школу. Педагогический коллектив решил встретиться со мной. Я думал, что сейчас они начнут жаловаться. Но мы заходим, а у них на столах стоят подснежники, первые весенние цветы. Я подумал о том, как природа пробуждается, о красоте. Мы говорили о многом. В конце разговора я спросил, есть ли у них вопросы. Они ответили, что нет. Я повторил вопрос, но они снова ответили отрицательно. Тогда одна учительница встала и сказала: «Иван Иванович, зачем нам прерывать этот возвышенный тон разговора бытовыми проблемами? Спасибо, что вы пришли». Разве не стоит ради этого жить? Стоит».

О кончине Ивана Ивановича Индинка высказались действующие и бывшие руководители города и области. Все они отмечают его искреннюю любовь к Новосибирску и его жителям.