В Новосибирске цена черешни достигла 700 рублей из-за заморозков

Сиб.фм обратился к аграриям и экономистам, чтобы выяснить причины подорожания черешни и оценить масштабы роста цен.

Аналитики «Чек Индекс» (компания «Платформа ОФД») сообщили о росте цен. По их данным, средняя цена черешни в мае 2025 года составила 733 рубля, что на 12% превышает показатель предыдущего года.

В сетевых магазинах страны также зафиксирован рост цен на черешню, сообщает мониторинговый центр «Ценозавр». С июня 2024 года черешня в торговых сетях подорожала в среднем на 26%. В начале лета 2025 года килограмм этой ягоды стоил в среднем 667 рублей.

Ранее Министерства сельского хозяйства России заявляло, что майские заморозки нанесли ущерб ранним сортам черешни. По словам главы ведомства Оксаны Лут, это привело к гибели урожая на более чем 100 тысячах гектаров различных сельскохозяйственных культур.

В настоящее время на рынке преобладает черешня из Турции, Армении и Азербайджана. Постепенно появляется и отечественная ягода, но массовые продажи начнутся позже, из-за заморозков, уничтоживших ранние сорта.

«Обычно черешня созревает в конце мая или начале июня. В этом году мы только начинаем собирать урожай, потому что все ранние сорта погибли от мороза. Соответственно, они появятся на рынке только через неделю», — объяснил Сиб.фм агроном Илья Вершинин.

Черешня в Новосибирске по-прежнему остается в основном импортным товаром. Когда 80% ягоды импортируется, а 20% производится внутри страны, мы вынуждены следовать рыночной цене, установленной иностранными поставщиками, уточнил эксперт.

Почему растут цены на импортную ягоду?

Экономист Василий Богомолов считает, что на цену черешни повлиял не только неурожай, но и ряд других факторов.

«Не стоит забывать, что рубль сейчас ослаблен. Экономика при этом растет, и иностранные продавцы черешни знают, что смогут продать черешню и по такой цене», — отметил спикер.

По словам Богомолова, повышение цен стимулируется и покупателями, готовыми платить за товар по завышенной цене.

«Если бы никто не покупал такую черешню, продавцам пришлось бы учитывать состояние рынка и финансовые возможности людей. Но они видят, что у потребителей есть возможность покупать, и используют это для повышения цен», — говорит он.

Ранее Сиб.фм заявлял о массовом ввозе черешни в Новосибирскую область.